Мирошник рассказал о том, как украинские боевики пытают пленных Мирошник: украинские боевики травят пленных солдат собаками

Москва28 авг Вести.Украинские боевики травят пленных в тайных тюрьмах натасканными собаками. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

В интервью РИА Новости он отметил, что Запад хорошо осведомлен о данных фактах, но не проводит проверок.

Там постоянное избиение, использование электрических стульев, медицинских препаратов, собак, признаки сексуального насилия. Это все, к сожалению, есть сказал Мирошник

По словам дипломата, ситуация с положением пленных на Украине постоянно усугубляется.

Накануне России удалось освободить из подвалов для пыток на Украине девять пленных бойцов РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказал, что украинские боевики не содержат всех пленных бойцов России в одинаковых условиях: некоторых показательно держат в "общем плену" и предоставляют доступ к ним представителям Красного Креста; других же отправляют в "теневой" плен в подвалы, где их пытают.