Стало известно о пыточных подвалах для пленных на Украине Лантратова заявила о пыточных подвалах для военнопленных на Украине

Москва27 авг Вести.На Украине существуют пыточные подвалы, предназначенные для военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ходе форума ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".

По словам омбудсмена, российские военнослужащие проводят там по несколько месяцев.

Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до 9 месяцев находятся в этих подвалах сказала Лантратова

Ранее омбудсмен заявила, что вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках и других нарушениях Женевской конвенции киевским режимом. Так, по словам Лантратовой, российские бойцы сообщили в том числе об избиении битами, пытками током и водой, а также голоде, еде с опарышами и отказе в медицинской помощи.