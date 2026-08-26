Лантратова: ведется подготовка "достаточно большого" обмена пленными с Украиной Лантратова заявила о подготовке "достаточно большого" обмена пленными с Украиной

Москва26 авг Вести.Россия и Украина находятся в процессе согласования списков для нового "достаточного большого" обмена пленными. Об этом сообщила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки сказала омбудсмен

Ранее Лантратова заявила, что вернувшиеся из украинского плена военные РФ рассказали о пытках и других нарушениях Женевской конвенции Вооруженными силами Украины. Отмечается, что военных РФ заставляли копать могилы под угрозой убийством, забирали у них личные вещи, а с их мобильных телефонов родным писали угрозы и вымогали деньги.