Стало известно, как издеваются над российскими пленными перед обменом Мирошник рассказал, как издеваются над российскими пленными перед обменом

Москва16 июл Вести.Перед тем, как вернуться на родину, российские военнопленные подвергаются жестоким истязаниям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, после каждого обмена военнопленными российские солдаты приходят в себя и в деталях рассказывают о том, что происходило на украинской территории.

Показания людей … абсолютно достоверно указывают на то, что существует целая система, при которой сначала есть применение издевательств для того, чтобы выбить какие-то военные данные, а дальше идет откровенное мародерство, когда людей просто принуждают звонить своим родственникам, близким, выманивают из них деньги, пытаются получить какие-то выкупы и всячески воздействовать на близких человека, который попал в плен. Дальше идет … целая система истязаний … электрические стулья, это и система избиений, и применения медицинских методов и препаратов … [Это] существует и на донецком, и на харьковском, и на запорожском направлении сказал Мирошник

Также он добавил, что на Украине достаточно широкий спектр издевательств, о чем российская сторона знает детально.

[Там] не распространяются нормы Третьей Женевской конвенции или вообще нормы и принципы международного гуманитарного права. Потому что гуманитарное право предполагает, что комбатанты, которые попали в плен, они пользуются уважением, и там не допускается их унижение, угрозы, избиение, убийство. А мы, к сожалению, имеем целый спектр этих данных о том, что же действительно происходит, и через какие истязания нашим бойцам приходится пройти отметил Мирошник

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что с момента вступления в должность совместно с профильными структурами удалось вернуть на родину 550 российских военнопленных.