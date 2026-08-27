Лантратова: из подвалов для пыток на Украине удалось освободить 9 бойцов России

РФ освободила девять пленных бойцов из пыточных подвалов украинских нацистов Лантратова: из подвалов для пыток на Украине удалось освободить 9 бойцов России

Москва27 авг Вести.России удалось освободить из подвалов для пыток на Украине девять пленных бойцов РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".

Она объяснила, что украинские боевики не содержат всех пленных бойцов России в одинаковых условиях: некоторых показательно держат в "общем плену" и предоставляют доступ к ним представителям Красного Креста; других же отправляют в "теневой" плен в подвалы, где их пытают.

Российские пленные могут находиться в "теневом" плену иногда до девяти месяцев, прежде чем их статус оформят официально.

Сейчас благодаря коммуникации и переговорам нам удалось вытащить из этого теневого плена уже девять ребят рассказала Лантратова

Она отметила, что с момента ее назначения на должность России удалось вернуть домой 663 российских военнослужащих.

Ранее Лантратова сообщила, что вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказывают о пытках и других нарушениях Женевской конвенции со стороны киевского режима.

Украинские боевики избивают пленных битами, пытают током и водой, морят голодом, кормят едой с опарышами и отказывают в оказании медицинской помощи, подчеркнула она.