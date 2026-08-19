Лантратова: в ходе обмена пленными в Россию вернулись два бойца из ДНР

Лантратова сообщила о возвращении из плена двух бойцов из ДНР Лантратова: в ходе обмена пленными в Россию вернулись два бойца из ДНР

Москва19 авг Вести.В ходе проведенного 19 августа обмена пленными с украинской стороной в Россию вернулись два бойца из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, обмен этой категории пленных всегда проходит очень сложно.

Сегодня в обмен попали два бойца из Донецкой Народной Республики. Это та категория, которую очень сложно меняют, зачастую с 2014 или 2022 года - очень сложный процесс. Но их мамы, их жены приходили в Дом прав человека вместе с нашим омбудсменом в ДНР, и команда пообещала сделать все возможное, чтобы этот обмен состоялся. Благодаря Министерству обороны, профильным спецслужбам сегодня это получилось возможным сказала Лантратова

Обмен пленными прошел по формуле "103 на 103". В Россию удалось вернуть в том числе 31 раненого военнослужащего.