Лантратова: при обмене с Украины в РФ вернули 31 раненого бойца

Лантратова: в ходе обмена РФ вернула с Украины 31 раненого военнослужащего Лантратова: при обмене с Украины в РФ вернули 31 раненого бойца

Москва19 авг Вести.В ходе обмена пленными с украинской стороной в Россию удалось вернуть 31 раненого военнослужащего. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен встретила освобожденных из украинского плена военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области в Белоруссии. Там прошел обмен по формуле 103 на 103.

Сегодня домой возвращаются 103 наших бойца. Особенно важно, что удалось вернуть 31 раненого военнослужащего сказала Лантратова

Она также сообщила, что среди вернувшихся есть многодетные отцы. Лантратова подчеркнула, что за каждой фамилией возвращенного из плена военного стоит "семья, которая ждала этого дня".

Там же, на границе Белоруссии и Украины, Лантратова встретилась с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Ранее 19 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными по формуле 103 на 103.