Лантратова поблагодарила Белоруссию и Минобороны РФ за помощь в обмене раненых Лантратова выразила благодарность Минобороны РФ за помощь в обмене раненых

Москва19 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова благодарна белорусской стороне и Министерству обороны РФ за создание условий для возвращения из плена 31 раненого военнослужащего. Об этом заявила в интервью ИС "Вести".

Очередной обмен пленными с украинской стороной был проведен 19 августа по формуле "103 на 103". В Россию удалось вернуть в том числе 31 раненого военнослужащего. По словам Лантратовой, это очень важная категория пленных, менять которых всегда непросто.

Это очень важная категория. Конечно, всегда непросто - нужно подготовить все для этого. Я благодарна и белорусской стороне, и коллегам из Минобороны, которые обеспечили нас необходимыми машинами скорой помощи, необходимым оборудованием, которое нужно. Но самое главное, что мы стали действительно идти навстречу друг другу в таких вопросах. Это очень важно сказала Лантратова

Яна Лантратова также сообщила, что в ходе сегодняшнего обмена пленными в Россию вернулись два бойца из Донецкой Народной Республики (ДНР).