Москва19 авгВести.Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщили в Минобороны России.
В среду Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103.
Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратовазаявили в оборонном ведомстве
В ведомстве уточнили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию. Там они продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
В министерстве также добавили, что при возвращении российских военных из плена посредническую гуманитарную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.