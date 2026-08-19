Минобороны: освобожденные из плена военные РФ находятся в Белоруссии Минобороны: освобожденные российские военные временно находятся в Белоруссии

Москва19 авг Вести.Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, сообщили в Минобороны России.

В среду Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявили в оборонном ведомстве

В ведомстве уточнили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию. Там они продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

В министерстве также добавили, что при возвращении российских военных из плена посредническую гуманитарную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.