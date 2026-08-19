Москва19 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что ей удалось оценить условия содержания 618 украинских военнопленных, сообщает ИС "Вести".

Мне удалось посетить с моей командой 618 военнопленных с территории Украины, посмотреть условия содержания. Это очень важная работа. Я знаю, что то же самое делает украинский омбудсмен Дмитрий Валерьевич Лубинец с его командой в отношении наших ребят сказала Яна Лантратова

Сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103, сообщили в Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии.

Во время обмена Лантратова и Лубинец передали друг другу списки пропавших без вести и письма родственников для военных, которые еще находятся в плену. Стороны также наладили сбор данных для подтверждения трудового стажа и оформления справок и согласовали последующую передачу посылок пленным.