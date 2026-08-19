Омбудсмены РФ и Украины обменялись документами людей для соцвыплат Уполномоченные по правам человека РФ и Украины обменялись документами

Москва19 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на границе Белоруссии и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась во время обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле "103 на 103".

Яна Лантратова обменялась с украинским коллегой документами, которые запрашивали люди для оформления социальных выплат. По ее словам, идет очень большая работа по взаимной передаче документов.