Москва19 авгВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на границе Белоруссии и Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча состоялась во время обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле "103 на 103".
Яна Лантратова обменялась с украинским коллегой документами, которые запрашивали люди для оформления социальных выплат. По ее словам, идет очень большая работа по взаимной передаче документов.
Сегодня мы обменялись документами, и это значит, что люди смогут получить необходимые выплаты, пособия, то, что им нужно, для того чтобы защитить их правасказала уполномоченный по правам человека в России