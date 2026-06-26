Лантратова передала список из тысячи российских пленных украинскому омбудсмену Украинский омбудсмен получил от Лантратовой список из 1 тыс российских пленных

Москва26 июн Вести.Российский омбудсмен Лантратова сообщила, что передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.

В пятницу Россия при посредничестве ОАЭ вернула из плена 160 российских военнослужащих, взамен Украине передано 160 пленных военных ВСУ. Лантратова сообщила, что встретилась с Лубинцом и обсудила с ним темы обмена и верификации всех списков пленных.

Сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека сказала Лантратова, ее слова приводит ТАСС

Она отметила, что Лубинец также передал ей списки пленных, составленные в аппарате украинского омбудсмена.

В начале июня Лантратова обсудила с украинским омбудсменом возвращение жителей Курской области.