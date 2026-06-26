Минобороны РФ: ОАЭ выступили посредником при обмене пленных России и Украины

ОАЭ выступили посредником при очередном обмене пленными РФ и Украины Минобороны РФ: ОАЭ выступили посредником при обмене пленных России и Украины

Москва26 июн Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником при обмене военнопленными между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ.

26 июня 2026 года с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 бойцов ВС России. Взамен украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты говорится в заявлении оборонного ведомства

В ближайшее время российским военнослужащим окажут необходимую медицинскую помощь, после чего их отправят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.