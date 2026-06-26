Москва26 июнВести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником при обмене военнопленными между Россией и Украиной, сообщает Минобороны РФ.
26 июня 2026 года с подконтрольной Киеву территории были возвращены 160 бойцов ВС России. Взамен украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмиратыговорится в заявлении оборонного ведомства
В ближайшее время российским военнослужащим окажут необходимую медицинскую помощь, после чего их отправят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.