Цукерберг объяснил, в чем заключается угроза развития ИИ

Цукерберг назвал главную опасность развития искусственного интеллекта Цукерберг объяснил, в чем заключается угроза развития ИИ

Москва10 авг Вести.Основатель корпорации Meta (организация признана экстремистской в России и запрещена) Марк Цукерберг опубликовал манифест, в котором изложил собственное видение развития искусственного интеллекта. Об этом пишет Axios.

В своей публикации Цукерберг выступил в защиту развития ИИ и указал, что многие опасения относительно новых технологий преувеличены и игнорируют потенциальные преимущества использования нейросетей.

Цукерберг убежден, что большую опасность представляет ситуация, при которой доступ к наиболее передовым нейросетям окажется в руках ограниченного круга людей, компаний или государств. Максимально широкое распространение ИИ – один из способов избежать этого, считает он.

Кроме того, предприниматель высказался в поддержку лидерства США и других демократических государств в сфере ИИ.

Ранее аналитики спрогнозировали рост рынка искусственного интеллекта в России до 830 миллиардов рублей к 2030 году.