AIANA: российский рынок ИИ может достичь 830 млрд рублей к 2030 году

Аналитики спрогнозировали рост рынка ИИ в России до 830 млрд рублей к 2030 году AIANA: российский рынок ИИ может достичь 830 млрд рублей к 2030 году

Москва10 авг Вести.Российский рынок искусственного интеллекта по итогам 2025 года вырос на 29,7%, до 316,1 миллиарда рублей, а к 2030 году при базовом сценарии может достичь 830 миллиардов рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство AIANA.

За два года объем российского рынка ИИ увеличился вдвое. По данным исследования, которые приводит "Коммерсант", структура расходов также меняется: средства, которые ранее направлялись на закупку оборудования, теперь все чаще идут на аренду вычислительных мощностей и внедрение технологий.

По базовому прогнозу, рынок к 2030 году достигнет 830 миллиардов рублей. При оптимистичном сценарии объем рынка к 2030 году может составить 1,12 триллиона рублей.

При этом консервативный сценарий предполагает рост только до 582 миллиардов рублей.

По мнению основателя AIANA Данилы Егорова, в пятилетней перспективе инфраструктура под искусственный интеллект будет переходить в облака, рынок начнет консолидироваться, и можно будет увидеть настоящих технологических гигантов в ИИ.