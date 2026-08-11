Посланник Трампа рассказал об "ответной шайбе" Путина для президента США Посланник Трампа Кук: Путин попросил передать президенту США символическую шайбу

Москва11 авг Вести.Глава Комиссии США по изящным искусствам, посланник президента США Дональда Трампа на ПМЭФ Родни Мимс Кук заявил, что во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин попросил его передать президенту США Дональду Трампу символическую "ответную шайбу". Об этом он рассказал в интервью Ленте.ru.

По словам посланника, президент России был очень любезен.

Путин был очень любезен. Он также доверил мне символичное послание для Трампа, попросив передать ему "ответную шайбу" отметил Кук

Через неделю он положил настоящую хоккейную шайбу на стол Трампа, и подарок ему очень понравился, отметил посланник. Кук считает, что лидеры России и США могли обсудить этот жест в ходе телефонного разговора, состоявшегося 14 июня.

Ранее сообщалось, что главу Белого дома Дональда Трампа позабавил символический привет от российского лидера Владимира Путина в виде хоккейной шайбы.