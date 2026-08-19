Москва19 авгВести.Российский военнослужащий Виктор, вернувшийся из украинского плена, рассказал в беседе с ИС "Вести", что отношение было ужасным, а лекарств им не давали.
19 августа в рамках обмена пленными с украинской территории были возвращены 103 российских военнослужащих.
Отношение ужасное. Лекарств не давали или давали просроченныерассказал военный
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь, в том числе содействие с оформлением документов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.