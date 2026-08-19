Российский военный рассказал об условиях в украинском плену Российский военный рассказал о тяжелых условиях в плену ВСУ

Москва19 авг Вести.Российский военнослужащий Виктор, вернувшийся из украинского плена, рассказал в беседе с ИС "Вести", что отношение было ужасным, а лекарств им не давали.

19 августа в рамках обмена пленными с украинской территории были возвращены 103 российских военнослужащих.

Отношение ужасное. Лекарств не давали или давали просроченные рассказал военный

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь, в том числе содействие с оформлением документов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.