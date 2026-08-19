Москва19 авг Вести.Российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал ИС "Вести", что обстоятельства его не сломили - он всегда знал, что вернется на Родину.

Боец с позывным Камень попал в плен в декабре 2025 года.

Ровно 7 месяцев прошло в плену моем. Ждал каждый день, верил, знал, что все равно рано или поздно заберут, то есть обменяют. Держался характером, эмоционально сдерживался, понимая, что рано или поздно заберут. Был готов любой срок отсидеть там, зная, что все равно рано или поздно придет мой день поделился Камень

Уверенности в этом прибавила жена. Она рассказала ему, что часть знает о его местонахождении и его внесли в список на обмен.

Боец описал условия, в которых находился на протяжении семи месяцев.

Несложные [условия]. Режим. Привыкаешь ко всему: кормят по режиму, спать по режиму, передвижение по режиму. Сложность в насущном только и все. Доступа нет к тому, что хотелось бы, по привычке, как раньше. Но это, дай Бог, не те проблемы, с которыми не жить добавил он

Камень не видел семью больше двух лет.

Я в 2024 году подписал контракт, ни разу ни в отпуске не был, семья меня не видела. Будем обниматься, радоваться поделился он

Военнослужащий отметил, что желание служить никогда не пропадало.

Я военнообязанный на данный момент. Как судьба сложится, так и будет. Уходя, подписывал контракт, жена знала, что могу столкнуться с любыми трудностями, что это до окончания СВО… Руки-ноги целы, получал ранения, но все зажило. То есть духом не умер, все нормально улыбается боец

19 августа самолет Ил-76МД с российскими военными приземлился на аэродроме в Подмосковье. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103 при посредничестве ОАЭ. Российские бойцы были доставлены в Белоруссию.