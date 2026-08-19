Москва19 авгВести.Освобожденный из украинского плена российский боец Евгений рассказал, что хочет скорее вернуться домой в Ставропольский край, где его ждут жена и годовалый сын. Об этом он рассказал ТАСС.
Самочувствие и настроение нормальные. [Хочу поскорее вернуться] к жене, сыну. Сыну будет год и два в этом месяце, 30-го [числа]сказал он
Ранее самолет Ил-76МД с российскими военными, освобожденными из плена на Украине, совершил посадку на аэродроме в Московской области. В Министерстве обороны сообщили, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 103 военнослужащих РФ, в обмен переданы 103 пленных боевиков ВСУ. Гуманитарное посредничество при возвращении осуществили Объединенные Арабские Эмираты.