Освобожденный из плена боец рассказал, что хочет увидеть годовалого сына Вернувшийся из плена боец ВС РФ рассказал, что хочет увидеть годовалого сына

Москва19 авг Вести.Освобожденный из украинского плена российский боец Евгений рассказал, что хочет скорее вернуться домой в Ставропольский край, где его ждут жена и годовалый сын. Об этом он рассказал ТАСС.

Самочувствие и настроение нормальные. [Хочу поскорее вернуться] к жене, сыну. Сыну будет год и два в этом месяце, 30-го [числа] сказал он

Ранее самолет Ил-76МД с российскими военными, освобожденными из плена на Украине, совершил посадку на аэродроме в Московской области. В Министерстве обороны сообщили, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 103 военнослужащих РФ, в обмен переданы 103 пленных боевиков ВСУ. Гуманитарное посредничество при возвращении осуществили Объединенные Арабские Эмираты.