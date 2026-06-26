"Бодрячком": вернувшиеся из плена бойцы поделились эмоциями Вернувшиеся из плена бойцы поделились эмоциями

Москва26 июн Вести.Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие в беседе с ИС "Вести" поделились эмоциями от прибытия на Родину.

Спецборт со 160 российскими военнослужащими уже приземлился в Подмосковье.

Все, я дома. Неужели! Я дождался этого. Я каждый день думал, когда окажусь дома. Я очень рад! говорит боец

Еще один военнослужащий не упускает момента передать привет близким.

Привет, мама! Вернулся, жив-здоров, бодрячком — восстановлюсь, и будет все хорошо. Я вернулся. Все будет хорошо теперь. Да здравствует Россия! улыбается он

Бойцы также отмечают, что верили в скорейшее освобождение.

В первую очередь военных отправят в медучреждения. Киев также получил 160 солдат ВСУ в ходе обмена. В Минобороны подчеркнули, обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.