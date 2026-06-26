Москва26 июнВести.Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие в беседе с ИС "Вести" поделились эмоциями от прибытия на Родину.
Спецборт со 160 российскими военнослужащими уже приземлился в Подмосковье.
Все, я дома. Неужели! Я дождался этого. Я каждый день думал, когда окажусь дома. Я очень рад!говорит боец
Еще один военнослужащий не упускает момента передать привет близким.
Привет, мама! Вернулся, жив-здоров, бодрячком — восстановлюсь, и будет все хорошо. Я вернулся. Все будет хорошо теперь. Да здравствует Россия!улыбается он
Бойцы также отмечают, что верили в скорейшее освобождение.
В первую очередь военных отправят в медучреждения. Киев также получил 160 солдат ВСУ в ходе обмена. В Минобороны подчеркнули, обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.