В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Самолет с вернувшимися из плена бойцами приземлился в Московской области В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Москва26 июн Вести.Самолет с возвращенными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Московской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 26 июня состоялось возвращение 160 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.

Встреча проходила на белорусско-украинской границе, где освобожденных пленных встретила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

На территории Белоруссии, где до вылета размещались российские бойцы, им оказали необходимую медпомощь и психологическую поддержку. В России все военнослужащие будут лечиться и проходить реабилитацию в медучреждениях Минобороны.