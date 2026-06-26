Москва26 июнВести.Российский военнослужащий, возвращенный в пятницу из украинского плена, первым делом позвонил супруге и рассказал, что Россия спасла своих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Министерство обороны РФ в пятницу, 26 июня, сообщило о состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной по формуле "160 на 160". Встреча проходила на белорусско-украинской границе, где освобожденных пленных приняла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен на белорусско-украинской границе передала одному из освобожденных военнопленных телефон, чтобы он мог позвонить супруге.
Россия помогла, забрала своих, спасласказал военный из Оренбургской области, общаясь по телефону
Он поинтересовался у жены, как дела дома. Супруга ответила, что дома все в порядке, только его не хватает.
Скоро будет дома, жив, здоров, все в порядкеуспокоила женщину Лантратова
После психологической и медицинской помощи военных доставят в Россию на дальнейшую реабилитацию.