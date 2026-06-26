Военный, вернувшись из плена, позвонил жене со словами "Россия спасла своих"

"Россия спасла своих": вернувшийся из плена боец первым делом позвонил супруге Военный, вернувшись из плена, позвонил жене со словами "Россия спасла своих"

Москва26 июн Вести.Российский военнослужащий, возвращенный в пятницу из украинского плена, первым делом позвонил супруге и рассказал, что Россия спасла своих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Министерство обороны РФ в пятницу, 26 июня, сообщило о состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной по формуле "160 на 160". Встреча проходила на белорусско-украинской границе, где освобожденных пленных приняла уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен на белорусско-украинской границе передала одному из освобожденных военнопленных телефон, чтобы он мог позвонить супруге.

Россия помогла, забрала своих, спасла сказал военный из Оренбургской области, общаясь по телефону

Он поинтересовался у жены, как дела дома. Супруга ответила, что дома все в порядке, только его не хватает.

Скоро будет дома, жив, здоров, все в порядке успокоила женщину Лантратова

После психологической и медицинской помощи военных доставят в Россию на дальнейшую реабилитацию.