В Московской области приземлился самолет с вернувшимися из плена бойцами Самолет с пленными бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Москва6 июн Вести.Самолет с возвращенными из плена бойцами ВС РФ совершил посадку в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в Россию возвращены 185 военнослужащих.

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье написано в публикации агентства

Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной был произведен обмен на условиях "один на одного". Таким образом, 185 россиян вернулись из украинского плена, а 185 пленных украинцев возвращены Киеву.

Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова сообщила, что во время обмена военнопленные ВС РФ уже связались со своими родными.