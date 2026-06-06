Москва6 июнВести.Самолет с возвращенными из плена бойцами ВС РФ совершил посадку в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, в Россию возвращены 185 военнослужащих.
Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковьенаписано в публикации агентства
Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной был произведен обмен на условиях "один на одного". Таким образом, 185 россиян вернулись из украинского плена, а 185 пленных украинцев возвращены Киеву.
Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова сообщила, что во время обмена военнопленные ВС РФ уже связались со своими родными.