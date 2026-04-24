Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлился под Москвой

В Подмосковье прилетели вернувшиеся из украинского плена 193 бойца Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлился под Москвой

Москва24 апр Вести.Самолет Ил-76МД со 193 вернувшимися из украинского плена военнослужащими приземлился в Подмосковье. Москва и Киев обменялись пленными по формуле "193 на 193".

Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты и США, сообщает ТАСС.

Россияне признались, что держаться в плену на Украине им помогали весточки от родных, мысли о детях, желание обнять своих близких.

Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию, а затем их взял на борт российский военный самолет. Некоторым из них сразу после приземления удалось по телефону связаться с семьями.

Покидая самолет, солдаты с развернутыми российскими флагами скандировали "Ура" и "Россия". После этого они сели в поджидавшие их на краю летного поля автобусы. Теперь вернувшихся из плена военнослужащих ждет реабилитация. Лечение они будут проходить в медицинских учреждениях Минобороны РФ.