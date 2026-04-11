Самолет с возвращенными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Москва11 апр Вести.В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в Россию после обмена пленными с Украиной, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 11 апреля между РФ и Украиной состоялся обмен пленными в формате "175 на 175". Кроме того, домой удалось вернуть и последних семерых жителей Курской области, который были похищены во время вторжения ВСУ в регион.

Сразу после процедуры обмена бойцы находились на территории Белоруссии, некоторые сразу же смогли созвониться с родными и близкими.