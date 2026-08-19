Родные вернувшегося из плена российского военного не сдержали слез

Жена и дочь освобожденного из плена бойца расплакались, услышав его голос Родные вернувшегося из плена российского военного не сдержали слез

Москва19 авг Вести.Жена и дочь освобожденного из плена российского военнослужащего не смогли сдержать слез во время телефонного разговора с ним. Видеозапись этого момента опубликовало Министерство обороны России.

В среду, 19 августа, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103.

На кадрах запечатлен телефонный разговор российского военного с родными. Дочь бойца обрадовалась, узнав, что ее отец скоро приедет домой. Сквозь слезы она призналась, что у нее дрожат руки.

Жена военного также призналась, что не может справиться с волнением.

Мы тебя очень-очень любим отметила она

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сейчас находятся на территории Белоруссии. Министерство обороны России сообщило, что с вернувшимися бойцами работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.