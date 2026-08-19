Москва19 авгВести.Министерство обороны России обнародовало видеозапись с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена.
В рамках обмена пленными 19 августа с украинской территории были возвращены 103 российских военнослужащих.
На кадрах показано, как освобожденные военные садятся в автобус и занимают места.
На видео военнослужащие в автобусе трижды кричат "Ура".
Сейчас возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.