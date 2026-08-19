Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военнослужащими

Минобороны показало видео возвращения российских военных из украинского плена Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военнослужащими

Москва19 авг Вести.Министерство обороны России обнародовало видеозапись с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена.

В рамках обмена пленными 19 августа с украинской территории были возвращены 103 российских военнослужащих.

На кадрах показано, как освобожденные военные садятся в автобус и занимают места.

На видео военнослужащие в автобусе трижды кричат "Ура".

Сейчас возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.