Москва19 авгВести.Самолет Ил-76МД с российскими военными, возвращенными в среду из украинского плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Россия и Украина в среду провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103 при посредничестве ОАЭ. Российские бойцы были доставлены в Белоруссию.
Видео с вернувшимися бойцами выложило Минобороны. В военном ведомстве отмечали, что военные по возвращении в РФ продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.