Самолет с освобожденными из украинского плена военными сел в Подмосковье

Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье Самолет с освобожденными из украинского плена военными сел в Подмосковье

Москва19 авг Вести.Самолет Ил-76МД с российскими военными, возвращенными в среду из украинского плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Россия и Украина в среду провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103 при посредничестве ОАЭ. Российские бойцы были доставлены в Белоруссию.

Видео с вернувшимися бойцами выложило Минобороны. В военном ведомстве отмечали, что военные по возвращении в РФ продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.