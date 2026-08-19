Москва19 авгВести.Двое российских военнопленных сбежали из колонии в Петровском Изюмского района Харьковской области. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.
Уточняется, что речь идет о военнослужащих с позывными Сабля и Рокер, которые для осуществления плана бегства ликвидировали боевика ВСУ.
[Военнопленные] завладели его оружием и автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цветасообщает "Политика страны"
Ранее российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал об условиях содержания там.