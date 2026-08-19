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Двое российских военнопленных сбежали из колонии в Харьковской области

Российские военнопленные угнали Mercedes боевика ВСУ и сбежали из колонии Двое российских военнопленных сбежали из колонии в Харьковской области

Москва19 авг Вести.Двое российских военнопленных сбежали из колонии в Петровском Изюмского района Харьковской области. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих с позывными Сабля и Рокер, которые для осуществления плана бегства ликвидировали боевика ВСУ.

[Военнопленные] завладели его оружием и автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета сообщает "Политика страны"

Ранее российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал об условиях содержания там.