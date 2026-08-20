Леонков: на Западе боятся торпед "Посейдон", против них нет защиты

Военэксперт объяснил, почему торпеды "Посейдон" вызывают страх у стран Запада Леонков: на Западе боятся торпед "Посейдон", против них нет защиты

Москва20 авг Вести.Страны Запада с опаской и вниманием отслеживают новости об атомной подводной лодке (АПЛ) "Хабаровск" – носителе автономных подводных аппаратов с ядерным двигателем "Посейдон", поскольку против этих торпед нет защиты, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью "Лента.ru".

Атомная подлодка "Хабаровск", которая может нести шесть торпед "Посейдон", именуемых на Западе "оружием Судного дня", осуществила 17 августа первый выход в море после спуска на воду.

По словам Леонкова, "Посейдоны" применят после обмена ядерными ударами, поскольку этим аппаратам требуется значительное время для преодоления дистанции до 10 тыс. км, несмотря на высокую скорость подводного хода – до 200 км/ч на глубине около 1 км.

Основная задача этих торпед – уничтожение береговой инфраструктуры, в том числе военных баз, портов и корабельных соединений. Каждой торпеде может быть назначена конкретная цель.

Противоторпедные системы, в том числе немецкие, ограничены по глубине (до 400 м) и скорости, в то время как "Посейдон" движется на километровой глубине, что делает его почти неуязвимым, пояснил Леонков.

Кроме того, торпеда способна двигаться по сложным маршрутам, что затрудняет ее обнаружение и противодействие ей.

Ранее Daily Express расценил слова президента России Владимира Путина о скором завершении работ над подводным аппаратом "Посейдон" как предупреждение Западу. Издание пишет, что Путин тем самым напомнил о возможностях ядерного военно-морского арсенала России.