На Западе слова Путина о "Посейдоне" восприняли как предупреждение Daily Express: Путин заявлением о "Посейдоне" предупредил страны Запада

Москва28 июл Вести.Слова российского лидера Владимира Путина о скором завершении работ над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон" являются предупреждением Западу. Об этом пишет Daily Express.

Как указало издание, Путин заявил, что его "пугающий" беспилотный подводный аппарат "Посейдон" сейчас находится на стадии ввода в эксплуатацию.

Путин… предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала говорится в публикации

Также о подводном аппарате высказывался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москве необходимо поддерживать ситуации, при которых условия жизни в Британии будут наиболее сложными, и для достижения этой цели "лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон".