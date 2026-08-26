Тихий океан может быть идеальным театром военных действий для торпеды "Посейдон"

Стал известен идеальный театр военных действий для ядерной торпеды "Посейдон" Тихий океан может быть идеальным театром военных действий для торпеды "Посейдон"

Москва26 авг Вести.Для российской ядерной торпеды "Посейдон" идеальным театром военных действий может стать Тихий океан. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал агентства посвящен атомной подлодке "Хабаровск", которая будет базироваться на Дальнем Востоке и станет носителем торпед "Посейдон".

Больше Тихого океана только сама планета Земля. Подводному аппарату с неограниченным запасом хода затеряться в его глубинах проще простого, а потенциальных целей вокруг немало говорится в публикации

Также отмечается, что ядерные торпеды "Посейдон", способные вызывать искусственные цунами, смогут выступить фактором сдерживания Японии и США.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка "Хабаровск", предназначенная для несения ядерных торпед "Посейдон", вышла в море.