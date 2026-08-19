Москва19 авг Вести.Атомная подлодка "Хабаровск", предназначенная для несения ядерных торпед "Посейдон", вышла в море, пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, подлодку спустили на воду 17 августа. Это стал ее первый выход в море с момента начала строительства в 2014 году.

MWM отмечает, что "Хабаровск" может нести до шести аппаратов "Посейдон". В публикации они описываются как автономные подводные аппараты с ядерной энергетической установкой, которые должны обеспечить России дополнительный стратегический способ доставки ядерного оружия. В отличие от обычных межконтинентальных ракет, такие аппараты движутся под водой, а не по баллистической траектории.

Издание также пишет, что дальность хода "Посейдона" составляет около 10 тыс. км, а его применение может привести к образованию радиоактивного цунами.

Ранее Daily Express расценил слова президента России Владимира Путина о скором завершении работ над подводным аппаратом "Посейдон" как предупреждение Западу. Издание пишет, что российский лидер тем самым напомнил о возможностях ядерного военно-морского арсенала России.