Daily Mail указала на неготовность Британии противостоять российским подлодкам DM: Британия плохо подготовлена к угрозе, которую представляет подводный флот РФ

Москва30 авг Вести.Великобритания не готова к противостоянию с российским подводным флотом. Так газета Daily Mail прокомментировала ходовые испытания российской атомной подводной лодки "Хабаровск".

Издание указало на характеристики подлодки: ее масса составляет более 10 тысяч тонн, длина – 135 метров. "Хабаровск" является носителем шести двухмегатонных торпед "Посейдон", "способных вызвать радиоактивное цунами, которое может "погрузить Великобританию в пучину".

Неудивительно, что на прошлой неделе весь мир затаил дыхание, когда новейшая российская атомная подводная лодка с ядерным вооружением покинула порт отмечает Daily Mail

В публикации уточняется, что у корабля нет западных аналогов. Запускать это "оружие Судного дня" может только "Белгород" – еще одна российская атомная подлодка.

Тревожным фактором остается то, насколько плохо Великобритания подготовлена к противодействию этой новой угрозе резюмировала газета

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему торпеды "Посейдон" вызывают опасения у стран Запада.