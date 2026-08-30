Москва30 авгВести.Великобритания не готова к противостоянию с российским подводным флотом. Так газета Daily Mail прокомментировала ходовые испытания российской атомной подводной лодки "Хабаровск".
Издание указало на характеристики подлодки: ее масса составляет более 10 тысяч тонн, длина – 135 метров. "Хабаровск" является носителем шести двухмегатонных торпед "Посейдон", "способных вызвать радиоактивное цунами, которое может "погрузить Великобританию в пучину".
Неудивительно, что на прошлой неделе весь мир затаил дыхание, когда новейшая российская атомная подводная лодка с ядерным вооружением покинула портотмечает Daily Mail
В публикации уточняется, что у корабля нет западных аналогов. Запускать это "оружие Судного дня" может только "Белгород" – еще одна российская атомная подлодка.
Тревожным фактором остается то, насколько плохо Великобритания подготовлена к противодействию этой новой угрозерезюмировала газета
Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему торпеды "Посейдон" вызывают опасения у стран Запада.