The Telegraph: Британия не готова противостоять России в захвате судов

В Британии заявили о неготовности страны противостоять захвату судов The Telegraph: Британия не готова противостоять России в захвате судов

Москва14 авг Вести.Великобритания не сможет дать отпор России при гипотетическом захвате своих судов, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Особые опасения вызывает, по словам собеседника газеты, Индо-Тихоокеанский регион.

У Великобритании нет достаточной огневой мощи, чтобы помешать России захватить ее грузовые суда пишут авторы текста

Ранее полковник Виктор Баранец заявил, что сегодня Королевский военно-морской флот Великобритании находится в "убогом" состоянии. По его словам, британские суда значительно уступают российским в вопросе оснащения.