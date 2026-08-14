Москва14 авгВести.Великобритания не сможет дать отпор России при гипотетическом захвате своих судов, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны страны.
Особые опасения вызывает, по словам собеседника газеты, Индо-Тихоокеанский регион.
У Великобритании нет достаточной огневой мощи, чтобы помешать России захватить ее грузовые судапишут авторы текста
Ранее полковник Виктор Баранец заявил, что сегодня Королевский военно-морской флот Великобритании находится в "убогом" состоянии. По его словам, британские суда значительно уступают российским в вопросе оснащения.