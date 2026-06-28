У Великобритании не осталось атомных подлодок в море UKDJ: Британия осталась без атомных подводных лодок в море

Москва28 июн Вести.Великобритания осталась без многоцелевых атомных подлодок в море. Сложившаяся ситуация не является беспрецедентной. Лондон и раньше сталкивался с подобной проблемой.

Из находящихся на вооружении у Британии подлодок класса Astute две фактически простаивают на базе после долгого нахождения на суше. Другая пара субмарин проходит длительное глубокое обслуживание в Девонпорте. Еще одна лодка недавно вернулась из похода и сейчас находится на послепоходном обслуживании, поэтому к новому выходу в море не готова, пишет UK Defence Journal (UKDJ).

Средства были выделены, а сами подводные лодки построены с очень большими затратами. Тем не менее страна все еще нуждается в мощностях судоверфей и подготовленном персонале, чтобы превратить эти инвестиции в силу, способную надежно выходить в море говорится в материале

Ранее газета The Telegraph сообщила, что у Лондона не осталось в строю ни одной ударной атомной подводной лодки: пять ударных субмарин класса Astute находятся в портах, ожидая ремонта и техобслуживания.

Между тем газета The Sunday Times написала, что в 2025 году более трети времени боевых дежурств ВМС Великобритании потрачено на отслеживание предполагаемой активности подлодок РФ у британских берегов.