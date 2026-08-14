Москва14 авг Вести.В настоящий момент Королевский военно-морской флот Великобритании находится в убогом состоянии. Об этом в статье для KP.RU заявил полковник Виктор Баранец.

Он прокомментировал статью британской газеты The Telegraph, в которой автор материала признает, что сейчас Британия не обладает достаточным количеством военных кораблей. Кроме того, в публикации издания констатируется, что британские суда уступают российским в вопросе оснащения.

Правда тут в том, что Королевский флот, действительно, в убогом состоянии. А оставшиеся на плаву посудины на самом деле слабо вооружены написал Баранец

В июне издание The Times писало, что правительство Британии отказалось от планов по замене устаревающих кораблей Королевского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций.