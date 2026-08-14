Москва14 авг Вести.Британские военно-морские силы не располагают достаточным количеством кораблей для обеспечения безопасности торгового судоходства, заявил бывший глава ВМС страны адмирал Алан Уэст в интервью The Daily Telegraph.

По его словам, британский флот на протяжении многих лет сокращался, из-за чего его возможностей теперь недостаточно для выполнения задач по защите торговых маршрутов.

У нас не хватает кораблей, чтобы выполнять задачу по обеспечению безопасности мирового судоходства сказал Уэст

Адмирал отметил, что патрульные корабли необходимы для демонстрации военного присутствия. При этом 30 лет назад в соответствующих районах находились четыре или пять британских кораблей, тогда как сейчас их число значительно меньше, сказал он.

По данным газеты, после вывода из эксплуатации нескольких фрегатов британские ВМС сократились до минимальных размеров за всю историю. Сейчас в составе флота находятся два авианосца, шесть эсминцев и пять фрегатов.

Кроме того, большинство британских атомных подводных лодок не находится в строю. Одновременно на боевом дежурстве с ядерным оружием находится только одна из четырех субмарин типа Vanguard.

Ранее полковник Виктор Баранец охарактеризовал состояние британского флота как "убогое".