Патрушев: РФ загнали бы вглубь Евразии, если бы страна пустила флот "на иголки"

Патрушев раскрыл, что грозило бы России без сохранения советского флота Патрушев: РФ загнали бы вглубь Евразии, если бы страна пустила флот "на иголки"

Москва11 июл Вести.Сегодня Россия оказалась бы загнана вглубь континента, если бы в 1990-е годы послушала либералов и пустила советский флот "на иголки". Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

По его словам, которые приводит KP.RU, оставив только силы береговой обороны, Россия не имела бы ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики.

Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, … загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира сказал Патрушев

Тем временем в Великобритании пишут, что власти стремительно оставляют страну без флота. Так, 5 июля издание The Sun сообщало, что с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера в 2024 году британский военно-морской флот уменьшился на девять кораблей.