Патрушев: если РФ будет надеяться на другие страны, не будет развития экономики

Патрушев объяснил, почему для России важна импортонезависимость Патрушев: если РФ будет надеяться на другие страны, не будет развития экономики

Москва10 июл Вести.Если Россия будет надеяться на другие страны, то никогда не сможет наладить собственное производство и не будет развития экономики, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ИС "Вести".

Патрушев указал на необходимость импортозамещения на примере строительства газовозов в Приморском крае.

Нам нужно перевозить СПГ. Мы собирались у себя на "Звезде" строить газовозы и заключили договоры с Южной Кореей. Они исполнять наши договоры отказались. И более того, они отказались поставлять комплектующие. Если мы будем надеяться на них, мы ничего не построим и не будем развивать экономику. Самим надо делать подчеркнул Патрушев

Когда другие страны увидят, что Россия обрела импортонезависимость, они сами захотят сотрудничать, добавил помощник президента.