Москва10 июл Вести.Судостроение в Китае получило свое развитие благодаря наработкам советской школы. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По его словам, в России иногда любят ссылаться на китайский опыт судостроения. Однако, подчеркнул он, эти навыки представители КНР получили именно в нашей стране.

Говорят, мол, как в Китае, давайте. Но послушайте, Китай мы научили строить, китайцы учились у нас в кораблестроительном институте, мы их научили. И вот нынешние миллиардеры в Китае стипендию платят "Корабелке" (Ленинградский кораблестроительный институт, был переименован в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. – Прим. ред.) за то, что они там научились сказал он

Патрушев подчеркнул, что российские специалисты отлично знают технологии судостроения.

Мы все умеем, мы можем и построить, и спроектировать, и так далее. Только нужно верить в свои силы. Верить и делать добавил он

Ранее Патрушев заявил, что в мире уже началась гонка военно-морских вооружений. И изменения мировой архитектуры будут сопровождаться дальнейшим ростом фактора морской силы.