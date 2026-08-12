Британия не знает, что делать с захваченными российскими судами Депутат Морозов: в Британии не знают, что делать с захваченными судами РФ

Москва12 авг Вести.Британия не знает, что делать с захваченными российскими судами, поскольку продажа груза с них будет означать публичное признание бандитизма со стороны Лондона. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель комитета ГД ФС РФ по контролю, фракция "Единая Россия", профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Морозов.

Он добавил, что на фоне действий Запада по захвату российских судов большую роль играют заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Кремль будет отвечать зеркальными действиями, причем не только в Черном море.

Никто [в Британии] не понимает, что с этим делать дальше. Продавать? Ну, это просто расписаться публично в бандитизме. Дать этому какое-то правовое объяснение, ну, невозможно. И тут Путин, знаете, вот мне в этом заявлении показались очень важными две вещи. Первое, что мы сами будем определять, кто в море сегодня и что перевозит? Это мы будем решать: вот это судно выполняет какие-то миссии в интересах противника нашего или нет. И берем на себя право применять все возможные санкции в отношении этого судна. И второе, Путин сказал, что это абсолютно не Черное море. Это может быть повсеместно заявил Морозов

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил решение Владимира Путина о зеркальных ответах на захват судов РФ. Он подчеркнул, что противники России понимают и уважают не язык ответных действий, а ужесточение позиций.