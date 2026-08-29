В Британии не готовы к военному ответу России за поддержку ударов ВСУ Daily Express: Британия не готова к возможному ответу России из-за Украины

Москва29 авг Вести.Великобритания не готова в военном плане к возможному ответу России за поддержку Лондоном украинских ударов по российской территории. Об этом пишет газета Daily Express.

Автор статьи отмечает, что британские вооруженные силы находятся в сложном положении.

Если мы поддерживаем украинские удары по российской территории, то нам нужно признать, что Россия может по нам как-то ответить... И мы, безусловно, не готовы в военном плане говорится в материале

Кроме того, отмечается в публикации, разработанный британским правительством "План инвестиций в оборону" предусматривает дефицит финансирования в размере 4,7 млрд фунтов стерлингов.

По мнению автора издания, премьер-министру Великобритании Энди Бернему в ближайшее время придется столкнуться с последствиями своих заявлений в поддержку Киева.

Ранее агентство Reuters отмечало, что предупреждение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ответе на передачу Великобританией оружия Украине стало самым серьезным предостережением России за последнее время.