Захарова: ответ РФ на удары ВСУ британским оружием придется на объекты Британии Захарова: ответом РФ на удары ВСУ британским оружием станут объекты Британии

Москва27 авг Вести.Ответ России на удары ВСУ с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному указала дипломат

Дипломат заявила, что Москва призывает Лондон отказаться от враждебной линии, которая может создать риски перевода конфликта на Украине на принципиально новый уровень.

Ранее во время первой поездки в Киев премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" ракет Storm Shadow.