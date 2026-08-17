Посольство РФ: Лондон ответит за удары британскими БПЛА по регионам России

Посольство РФ резко прокомментировало удары британскими БПЛА по регионам России Посольство РФ: Лондон ответит за удары британскими БПЛА по регионам России

Москва17 авг Вести.Лондон ответит за удары британскими беспилотниками вглубь территории России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.

Там добавили, что Британия таким образом становится пособником и соучастником преступлений киевского режима.

Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками отметили в посольстве

Кроме того, Лондон сознательно идет на эскалацию украинского кризиса, при этом лицемерно заявляя о стремлении к урегулированию конфликта, добавили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые использовали британские БПЛА для ударов вглубь территории России.