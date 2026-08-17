Христофору назвал ошибкой применение британских БПЛА для ударов по России

Христофору: Киев совершает ошибку, применяя британские БПЛА для ударов по России Христофору назвал ошибкой применение британских БПЛА для ударов по России

Москва17 авг Вести.Применение Киевом беспилотников (БПЛА) британского производства для ударов по тылам России является катастрофической ошибкой, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в YouTube-канале.

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Подобное участие Британии в конфликте вызывает много вопросов, особенно в контексте сообщений о возможном вводе иностранных военных подразделений на Украину.

Христофору считает абсурдным тот факт, что британцы рассуждают о миротворцах на Украине, одновременно поставляя Киеву БПЛА для ударов по России.

Между тем новое правительство Британии подтвердило готовность выполнить взятые на себя обязательства перед Киевом, включая развертывание войск на Украине после завершения конфликта.