Москва17 авг Вести.Информационные качели, которые происходят в медиа Великобритании, могут быть связаны с рассмотрением оборонного бюджета новым правительством. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

С одной стороны, британские СМИ говорят о необходимости диалога между российским и британским военными ведомствами, а с другой рапортуют о применении Украиной военной техники Великобритании для ударов вглубь России, отметил журналист.

В газете Telegraph это было представлено как некое расследование журналистов, что Россия готовит стартовые площадки для беспилотников для удара по странам НАТО… Эти качели информационные, которые устраиваются сейчас в Британии, они какого-то логического объяснения не находят. Хотя можно предположить, что все это отчасти связано с рассмотрением бюджета на оборону. Дело в том, что этой осенью должен быть принят очередной бюджет, будет принимать его новое правительство Энди Бернема… Для того чтобы объяснить избирателям необходимость таких военных трат, нужно постоянно говорить о том, что существует российская военная угроза сказал Хабаров

Ранее газета The Times сообщила, что киевский режим впервые использовал беспилотные летательные аппараты британского производства для ударов вглубь территории России.