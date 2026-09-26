The Guardian: Киев не в силах противостоять новым российским БПЛА

The Guardian: Киев не может противостоять российским БПЛА The Guardian: Киев не в силах противостоять новым российским БПЛА

Москва26 сен Вести.Украина не в силах противостоять новым российским беспилотникам, пишет британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что Киев сталкивается с критической нехваткой ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты от ударов баллистических и крылатых ракет.

Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая "Герань-5" отмечает издание

Ранее The Guardian назвала переход российских военных к использованию оснащенных реактивными двигателями БПЛА революционным. По мнению издания, усовершенствованные и высокоскоростные модели российских беспилотников увеличили эффективность российских ударов.