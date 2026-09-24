Москва24 сен Вести.Переход российских сил к использованию оснащенных реактивными двигателями беспилотников британская газета The Guardian считает революционным.

По мнению обозревателя издания, усовершенствованные и высокоскоростные модели российских БПЛА увеличили эффективность российских ударов, наносимых в ходе конфликта на Украине.

Москва преобразила свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к применению реактивных двигателей констатирует британское издание

Кроме того, источники в украинских военных кругах сообщили изданию о возросших возможностях РФ в применении систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Украинские дроны-перехватчики уже не могут догнать передовые российские реактивные беспилотники, написал ранее журнал American Conservative. Перехватить российские беспилотники "Герань-5" в Киеве неспособны, добавляет Reuters. Россия вопреки всем западным прогнозам нашла способы производить реактивные двигатели для БПЛА в больших масштабах, добавляет журнал Economist. Поэтому, по мнению журналистов издания, проблема с ПВО и защитой объектов от дронов для Киева будет лишь усугубляться. Рост выпуска БПЛА также заметило издание Politico.

"Работаем без пауз" - такой плакат с изображением БПЛА "Герань" в национальном мессенджере MAX 24 сентября опубликовало российское Минобороны.