Москва13 сенВести.Новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Герань-5" поменяли ход боевых действий в небе в украинском конфликте. Об этом пишет Financial Times (FT).
По информации издания, "Герань-5" развивает скорость до 600 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 1000 км с помощью боеголовки массой 90 кг. По своей конструкции аппарат приближен к крылатой ракете.
Модернизированные версии дрона оснащаются тепловизионными камерами, системами наведения на базе искусственного интеллекта, а также модемами и антеннами для защиты от радиоэлектронных помех.
Российский оператор летит на высоте 2-5 км, обнаруживает цель, захватывает ее камерой, после чего "шахед" автоматически атакуетрассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов
Как отметила газета, массовое развертывание новых моделей БПЛА стало неожиданностью для украинских чиновников, а также производителей.
Польский военный аналитик Конрад Музыка обратил внимание, что новые беспилотные аппараты размывают границу между классическими дронами и крылатыми ракетами. Он также высказал предположение, что в перспективе эти БПЛА могут получить технологии "невидимости".
В свою очередь, старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн заявил: если России удастся сохранить текущие темпы производства и доступ к иностранным технологиям для двигательных установок, она способна в короткие сроки стать мировым лидером по выпуску недорогих крылатых ракет.