FT: новые дроны РФ изменили ход боевых действий в воздухе на Украине

Новые дроны РФ изменили ход боевых действий в воздухе на Украине, пишут СМИ FT: новые дроны РФ изменили ход боевых действий в воздухе на Украине

Москва13 сен Вести.Новые российские реактивные беспилотные летательные аппараты "Герань-4" и "Герань-5" поменяли ход боевых действий в небе в украинском конфликте. Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации издания, "Герань-5" развивает скорость до 600 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 1000 км с помощью боеголовки массой 90 кг. По своей конструкции аппарат приближен к крылатой ракете.

Модернизированные версии дрона оснащаются тепловизионными камерами, системами наведения на базе искусственного интеллекта, а также модемами и антеннами для защиты от радиоэлектронных помех.

Российский оператор летит на высоте 2-5 км, обнаруживает цель, захватывает ее камерой, после чего "шахед" автоматически атакует рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов

Как отметила газета, массовое развертывание новых моделей БПЛА стало неожиданностью для украинских чиновников, а также производителей.

Польский военный аналитик Конрад Музыка обратил внимание, что новые беспилотные аппараты размывают границу между классическими дронами и крылатыми ракетами. Он также высказал предположение, что в перспективе эти БПЛА могут получить технологии "невидимости".

В свою очередь, старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн заявил: если России удастся сохранить текущие темпы производства и доступ к иностранным технологиям для двигательных установок, она способна в короткие сроки стать мировым лидером по выпуску недорогих крылатых ракет.